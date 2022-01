Robinho ha sido condenado por "violencia sexual en grupo". El Tribunal de Casación de Roma ha ratificado la condena de nueve años de prisión para el brasileño y un amigo por "violencia sexual en grupo". No obstante en la agresión hubo más personas presentes, pero estos amigos de Robinho abandonaron rápidamente Italia y no pudieron ser identificados, ni notificados.

El delito data del año 2013. Según la sentencia Robinho y su amigo asaltaron a una joven en una discoteca de Milán y en declaraciones filtradas de la investigación de la policía italiana por 'Globoesporte', el brasileñó aseguró: "Me estoy riendo porque no me importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó".

Por otro lado el juez tuvo que llamar al orden en varias ocasiones al abogado defensor de Robinho por insinuaciones tales como ella estaba "tocando los genitales" de Robinho y sus amigos" o que era adicta al alcohol por fotos que sacaron con copas en sus redes sociales.

Es posible que evite la prisión en Brasil

A priori el jugador tiene que cumplir la condena en Brasil además de indemnizar a la víctima con 60.000 euros, no obstante, es probable que no tenga que pasar por prisión en su país, pero tampoco podrá ser extraditado. La Constitución de su país impide que sea extraditado a Italia, a menos, que se marche allí.