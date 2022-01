El Paris Saint Germain (PSG) afronta este lunes el partido de octavos de final de la Copa de Francia ante el Niza, actual segundo clasificado de la Ligue 1, con graves problemas en la portería. Ninguno de los tres guardametas que tiene Mauricio Pochettino en plantilla en estos momentos estará disponible para este partido y tendrán que tirar de la cantera. Lo curioso es que esta pretemporada la comenzaron con ocho porteros: Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Garissone Inocent, Alexandre Letellier y el portero del filial, Dennis Franchi. Bien es verdad que antes de iniciarse la temporada ya había dado salida a alguno de ellos, Areola marcó al West Ham; Bulka, al Niza e Innocent salió cedido al Vannes OC de la Cuarta División, aunque lo han recuperado recientemente. Hace unos días Sergio Rico encontró su salida en Mallorca.

Así para el choque copero, el conjunto parisino no podrá contar ni con Donnarumma ni con Keylor Navas y su tercer portero, Letellier, está lesionado en estos momentos y no se sabe si estará disponible el lunes. El italiano Donnarumma está con problemas en su pantorrilla y deberá esperar diez días para reincorporarse a los entrenamientos, mientras que Navas está concentrado con Costa Rica que sí disputan esta semana encuentros internacionales. Las únicas opciones que tendría Pochettino para los octavos copero ante el Niza son el italiano Denis Franchi y el francés Lucas Lavallée, nque no han debutado con el primer equipo, aunque han tenido minutos en los partidos de fase de grupos de la UEFA Youth League. La incógnita se desvelará el lunes, a las 21:00 horas.