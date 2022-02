Este verano el Manchester City desembolsó una enorme cantidad de dinero en el fichaje de una de las sensaciones de la Premier League: Jack Grealish. El futbolista llegaba con cartel de estrella e ilusionaba a la afición 'sky blue'. Desde ese momento ha sido más protagonista de acciones fuera del campo que por su nivel de juego.

En los últimos días, las redes sociales se deshacían en elogios hacia el internacional inglés después de que una chica publicara un video donde cumplía su sueño de que Jack Grealish le firmara un autógrafo.

El jugador del City estampó su firma en una camiseta y después fue a abrazar a la joven que se encontraba en una silla de ruedas. Un detalle que no muchos futbolistas tienen.

Sin embargo, Grealish parece transformarse en el señor Hyde cuando llega la noche. En las últimas horas, han salido a la luz unas imágenes del ex del Aston Villa saliendo de un pub a altas horas de la madrugada tras una noche de juerga con sus compañeros Kyle Walker y Ryad Mahrez.

Guardiola se lo toma con humor

Su entrenador en el City, Pep Guardiola, intentó quitarle hierro al asunto en la rueda de prensa previa al partido frente al Brentford.

"Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, con suerte, me invitarán. El vídeo no muestra exactamente lo que pasó. Cenaron juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros y parte del personal del equipo", afirmó un Pep que explicó lo sucedido.