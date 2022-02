El Levante UD sumó ayer una nueva derrota en su inevitable camino hacia la 2ª división. Felipe Miñambres, que asistía por primera vez al palco tras su fichaje, debió tomar buena nota de las imperiosas necesidades que tiene la plantilla de cara a la próxima temporada en la que, de confirmarse el temido descenso, el de Astorga deberá acometer una renovación total de jugadores y cuerpo técnico.

Pocas horas después del partido, Miñambres viajó a Vigo para despedirse en rueda de prensa del que hasta la semana pasada era su club. Estuvo acompañado del presidente Carlos Mouriño, así como del equipo de ojeadores que trabajó con él desde su llegada al club vigués.

Agradecimientos en su adiós

El ya ex director deportivo celeste confesó haberse sentido, “ valorado y querido”, y destacó el papel de la afición en sus peores momentos en Vigo: “Para mí, es importante que me valoren como profesional y como persona. Me voy contento porque veo que se quedan con la parte personal además de la profesional. Eso es muy difícil hoy en día”.

El nuevo responsable de la parcela deportiva del Levante UD no dejó escapar la oportunidad de reivindicar su trabajo y su independencia a la hora de tomar decisiones: "Nunca se ha fichado a un jugador sin mi consentimiento y siempre he tomado en consideración las propuestas ofrecidas, sin importar de donde vengan".