No le ha salido del todo bien la jugada al Atlético de Madrid con el fichaje de Daniel Wass. El cuadro colchonero perdió en enero a Trippier, que puso rumbo al St James Park para jugar en el 'nuevo rico' Newcastle. Al Cholo se le metió entre ceja y ceja Wass para sustituir al inglés y, tras varias semanas de tira y afloja con el Valencia CF, el danés se marchó a la capital para jugar a las órdenes del técnico argentino.

Sin embargo, no tardó mucho en truncarse la operación, y es que Wass se lesionó en su debut con la camiseta rojiblanca. Saltó al campo del Camp Nou en el tramo final del partido y, a pesar de que aguantó hasta el pitido final, sus gestos de dolor hacían prever que su rodilla había sufrido una lesión seria. Efectivamente, tras las pruebas médicas pertinentes, el club comunicó que el jugador había sufrido un "esguince de grado II en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha".

No idéntica, pero sí parecida ha empezado la andadura del hombre al que sustituyó, Trippier. El lateral inglés lució por primera vez el brazalete de capitán de su nuevo equipo. En su caso, su partido no podía transcurrir de mejor manera. Marcó un buen gol de falta que, a la postre, sería definitivo para la victoria del Newcastle (1-0). Sin embargo, en los segundos cuarenta y cinco minutos no tuvo más remedio que retirarse del campo por una lesión muscular en el gemelo. Tras el partido, su técnico Eddie Howe confirmó que había sido trasladado al hospital. Todavía queda por conocer el alcance exacto de su lesión.

Así pues, la operación Wass-Trippier no ha podido empezar con peor pie. Ambos lesionados nada más debutar con su nuevo equipo. Por lo menos el inglés aguantó más de un partido y pudo incluso estrenar su cuenta goleadora.