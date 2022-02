Iván Campo, jugador del Valencia CF durante la temporada 1997-98, era un defensa central con una imagen muy peculiar debido a su larga y rizada melena. Tras salir de Mestalla, y previo paso por el Mallorca, en 1998 firmó por el Real Madrid.

En el conjunto blanco permaneció hasta el 2003, aunque vivió etapas ciertamente complicadas como cuando en 2001 desde la misma entidad se hizo público que sufría ansiedad.

Preguntado al respecto en una entrevista con Las Provincias, el ex jugador vasco aseguró que “mi forma de ser nunca ha cambiado ni mi forma de llevar el pelo largo. Al ir allí me dicen que me lo tengo que cortar”.

Una declaración sorprendente y en la que se reafirma al indicar que debido a este motivo “tuve muchos problemas".

Fernando Redondo se cortó la melena

Las coacciones para cortarse la melena llegaron de la mano del “vicepresidente, la gente, qué tenía que cambiar de imagen. Fue la época en la que Fernando Redondo se lo cortó”, señala Iván Campo.

Pese a ello, el también ex de Alavés o Valladolid no quiso dar nombres ni entrar en más detalles al respecto. “Es igual, el vicepresidente del Madrid. No me gusta hablar del pasado. Además, la prensa se echó un poco encima mío, cierta parte de la afición también”, explicó el ex futbolista.