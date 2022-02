El jugador del Athletic Club Nico Williams, ausente este miércoles de la sesión de trabajo del grueso de equipo, sigue apurando su recuperación de la lesión muscular sufrida el día 3 de febrero y puede estar disponible para el miércoles en Mestalla, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

Según se puede ver en un vídeo volcado por el club vasco en sus canales de comunicación, el atacante navarro se ha ejercitado en Lezama en solitario -aunque acompañado por un miembro del cuerpo técnico-, con mucha intensidad y con ejercicios con balón en los que se le ve muy recuperado.

No es la primera vez que el pequeño de los Williams sale a los campos exteriores de Lezama en lo que parece el tramo final de la fase de recuperación de la lesión muscular que sufrió en el choque de cuartos de final de la Copa del Rey. Un percance que resultó menos grave de lo que se temió en principio y se quedó en "una lesión muscular de carácter moderado".

Así, parece que Nico puede estar a disposición del técnico Marcelino García Toral para medirse dentro de una semana, el día 2 de marzo, al Valencia en Mestalla en la vuelta de una semifinal que salió igualada de San Mamés (1-1).

Por contra, un choque que probablemente le llegue demasiado pronto al joven delantero es el liguero de este domingo contra el FC Barcelona en el Camp Nou (21.00). De cara a ese partido, no obstante, es una opción incluso para el once inicial el juvenil navarro Nico Serrano, quien este miércoles no se ha entrenado con el conjunto rojiblanco porque ha jugado con la selección sub-19 un amistoso ante Noruega en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Serrano ha jugado completo un encuentro en el que también ha sido titular otro canterano del Athletic, el meta Alex Padilla, que ha disputado la primera mitad de un choque en el que los dirigidos por Santi Denia se han impuesto por 2-0.