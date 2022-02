Conforme avanza las temporada, los equipos van posicionándose de cara a sus intereses en el mercado de este verano. Pep Guardiola ha pedido el fichaje de un futbolista que es un fijo en las convocatorias de Luis Enrique. El Manchester City ya tiene en sus filas a Rodrigo Hernández y a Aymeric Laporte, aunque dejaron escapar a Ferrán Torres en enero, ahora quieren reforzarse de cara a la próxima campaña con una de las estrellas de La Roja.

Se trata de Mikel Merino, que es uno de los centrocampistas más solicitados del continente, y que se ha convertido en uno de los jugadores más importante de LaLiga Santander. Desde que firmó con la Real Sociedad, ha mantenido una progresión brutal, y ha recuperado su cotización. Parecía ser otra promesa que se había quedado por el camino, pero gracias a Imanol Alguacil ha conseguido explotar todo su potencial. Y las destacadas actuaciones que ha tenido ha provocado que esté en la agenda de algunos clubes ‘top’, entre los que hay que destacar a Real Madrid o Barça. Tanto Florentino Pérez como Joan Laporta le contemplaban como un refuerzo interesante.

Es una petición expresa de Guardiola, que quiere tener al ex de Osasuna y de Borussia Dortmund en su plantilla a partir de la próxima campaña. De hecho, según apuntan desde Inglaterra ya hay contactos muy avanzados. Una situación que dejaría al resto de equipos interesados en el jugador en fuera de juego, especialmente al Barça, ya que no pueden competir económicamente, y a día de hoy tampoco a nivel deportivo, con el City. Además, la Real también prefiere venderle al extranjero, mucho antes que reforzar a otro club de LaLiga Santander.

Su perfil encaja en la Premier

A sus 25 años, el navarro es valorado por su increíble poderío físico, su llegada al área rival, y sus calidad técnica y visión de juego. Unas cualidades que encajan perfectamente en la Premier League, donde ya probó suerte, defendiendo los colores del Newcastle United, pero sin demasiado éxito. Solamente duró una temporada, antes de regresar a España, y aterrizar en Anoeta a cambio de un pago aproximado de 12 millones de euros, tres veces menos de lo que piden ahora para dejarle salir. Unos 40 ‘kilos’ es lo que esperan recibir el conjunto donostiarra por Merino, quien se siente muy cómodo en Donosti, pero no niega que le gustaría probar suerte en un conjunto más ambicioso, donde pueda ganar títulos y disputar la Champions League. Y la propuesta que ha recibido desde el Etihad Stadium es muy atractiva, pues no solo le garantizan eso, si no que también le multiplican su actual salario.