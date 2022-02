Indiscutible en el Barça y en la selección a sus 17 años, Gavi ya es una realidad en nuestro fútbol. Con un estilo de juego que aúna a la perfección talento y lucha, el centrocampista de Los Palacios ha supuesto una bocanada de aire fresco en el vestuario blaugrana. Aunque fue Ronald Koeman el que le dio la oportunidad, la llegada de Xavi ha confirmado que en Gavi hay jugador para marcar una época en centro del campo, acompañado de los Pedri, De Jong o Nico.

Sin embargo, el contrato del andaluz expira el 30 junio de 2023 y todavía no ha renovado con el Barça. Al parecer no hay acuerdo entre el club blaugrana y el jugador. El representante de Gavi no es otro que Iván de la Peña, exfutbolista de renombre y ahora agente de muchos jugadores del panorama nacional.

De la Peña, visto en Valdebebas

El representante de Gavi fue visto en la ciudad deportiva del Real Madrid la semana pasada. Pero según fuentes del club blanco, el objetivo de este era firmar la renovación de un canterano que milita en el Juvenil B.

Por el momento, Gavi sigue dando prioridad a la renovación con el FC Barcelona, al igual que lo hizo cuando eligió el club blaugrana y no otros como el Madrid, que también mostró interés por él.