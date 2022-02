El FC Barcelona goleó en la tarde de este domingo a un Valencia inoperante, pero que no mereció tal castigo. La puntería de los de Xavi, que prácticamente marcaron todas las ocasiones que tuvieron, tuvo en Aubameyang a su mejor hombre.

El delantero de Gabón abrió la lata con un misil en el mano a mano con Mamardashvili tras ganar fácil la espalda a Alderete en un fallo de concentración de Foulquier al no tirar la línea del fuera de juego. El tercer gol de los catalanes también fue obra del africano, que remató en fuera de juego una gran asistencia de Gavi que no acertó a anular el linier ni el VAR. Por último, pasada la hora de partido llegó el disparo de Pedri que incomprensiblemente no pudo despejar Mamardashvili, salvo porque un jugador desvió el cuero con la espalda al intentar agacharse. Dicho jugador era Aubameyang y el colegiado estimó en el acta que su desvío fue suficiente como para ser decisivo para envolverse en las redes, condicionando la estirada del meta valencianista.