Según desveló el presidente de La Liga, Javier Tebas, el futuro de la Superliga se decidió en el salón de la casa de Angelli, presidente de la Juventus. En esa reunión también estuvieron presentes Joan Laporta y Florentino Pérez.

Estos tres club son los únicos que se mantuvieron firmes desde la publicación del proyecto de la Superliga. Los tres coinciden en que es algo que va a suceder tarde o temprano y que la UEFA no puede detenerles. Apuntan que la mayoría de clubs que se salieron del proyecto están dispuestos a seguir adelante. El presidente de este organismo, Alexander Ceferin, volvió a hablar sobre este tema: "Primero aprovecharon la pandemia y ahora intentan sacar partido de una guerra. Nuestra idea no ha cambiado lo más mínimo. No podemos impedir que algunos clubes europeos jueguen su competición, pero a ninguno de ellos se le permitiría volver a la UEFA ni disputar sus torneos", dijo Ceferin en una charla organizada por el Financial Times.

Nuevo modelo de Superliga

José Félix Díaz afirma en el diario Marca que, recientemente, estos tres clubs han enviado un escrito a la Unión Europea en el que dejan bien claro que no piensan dar la espalda a las ligas locales y que serán éstas las que nutran a la Superliga. No es un modelo excluyente. Dicen que ese cambio de sistema llega tras escuchar a los seguidores de todos los equipos y busca crear una competición más justa que se someterá a un control estricto por parte de la Unión Europea, ya que no piensan seguir las reglas de la UEFA.

La competición pasará a tener ascensos y descensos con dos divisiones, Primera y Segunda, que llegarán de las ligas locales. Se establecerán normas de control económicas más estrictas que nacen por una competición rota, partidos más emocionantes y de mayor calidad. Recuerdan a la Unión Europea que poco a poco ha ido perdiendo el control del fútbol, algo que instan a recuperar.

Tebas no les cree

"Se deben creer que los clubes de las ligas nacionales son tontos. Todo esto es un insulto", concluyó el presidente de La Liga.