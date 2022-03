Y a han pasado 29 años desde que el primer ejemplar de Superdeporte viera la luz en 1993. Ahora esta casa lanza hoy su ejemplar número 10.000. Un hito histórico, marcado por el crecimiento del periódico unido a los éxitos del deporte valenciano, siempre con una visión regional y la esperanza de estar junto a nuestros deportistas y clubes.

Con motivo de una edición tan señalada los seis columnistas de esta casa mantuvieron una tertulia sobre estos 29 años de SUPER en el encantador entorno del NH Collection Valencia Colón. Bajo la conducción del actual director, Rafa Marín, los columnistas reflexionaron sobre el papel de esta casa en el deporte valenciano desde su primera edición hasta ahora y cómo ha servido de elemento visibilizador de los éxitos de los deportistas de la Comunitat. «Haciendo bien las cosas, el proyecto SUPER está muy consolidado. La línea es buena incluso en una etapa tan complicada como la actual para el Valencia CF. La gente tiene necesidad de saber lo que pasa y quien está dispuesto a contar lo que pasa siempre va a tener lectores», asegura Joan Carles Martí. En ese sentido pese a la evolución hacia el digital «SUPER mantiene la misma esencia en todos los soportes», tal y como explica Rafa Marín. Esta casa también ha vivido cambios importantes como los que recuerdan la mayoría de columnistas de ese traslado desde la Avenida del Puerto a Vara de Quart, se abría una nueva etapa para el periódico.

Toni Hernández explica cómo eran esos primeros pasos en 1993: «“Mi padre era comprador de SUPER. Yo empecé en el verano del 1993 y solo se editaban dos a la semana». También ligado desde antes de iniciar sus pasos en la profesión es la historia que rememora Vicent Chilet: «Mi relación con SUPER empieza como aficionado. En la 95/96 un gol de Poyatos de cabeza que ponía al Valencia de Luis Aragonés en la pelea por LaLiga y estaba viendo el partido en un bar con unos amigos y al acabar cogimos las Vespas hacia a la Plaza del Ayuntamiento. Allí estaba José Manuel López -fótografo de SUPER- ya esperando con la foto y salí en portada o no sé si una en el interior. Fue el inicio de un proceso, como aficionado, lector y como periodista se ha ido completando». Chilet recuerda que esta casa ha estado en todos los éxitos de nuestro deporte: «Es un periódico que ha asistido en primerísima fila a la edad de oro del deporte valenciano con ese punto de militancia, cercanía y pasión con el que el espectador valenciano, vive y convive con el deporte. Ahí hay un punto de encuentro de la clave de la consolidación de un modelo así. Una ciudad que respira deporte por los cuatro costados. Admiro el nivel de minuciosidad con el que explicáis todo lo que hay de deportes por minoritarios que sean».

Y es que más allá del fútbol en La Casa del Deporte Valenciano ha habido para todos como explica Pilar López: «SUPER es mucho más que fútbol. Lo bonito es que la gente identifique no solo como el Valencia si no como muchas más disciplinas. Es bonito ver el cariño que te tienen muchos deportistas que han vivido toda su carrera deportiva con nosotros». Asimismo Juanma Romero también explica que se enamoró del periodismo buscando en este diario las crónicas de un Levante en Segunda B o de los inicios del Valencia Basket: «La prensa nacional solo te daba la ficha técnica. En SUPER había una foto, declaraciones, ahí empecé a encontrarme. El Valencia Basket era un equipo demasiado novel y con SUPER descubrí también eso. Ahí dije esto es lo que yo quiero, leer lo autóctono».

Una casa que es transversal y llega a todos los rincones de la Comunitat según explica Enrique Ballester: «Es un periódico deportivo con una mirada regional y con la voluntad de abrir esa mirada a lo que tenemos también en Castellón más allá del fútbol. Es la referencia regional para todo aficionado al deporte».