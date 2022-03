La renovación de Marcelino García Toral es un tema que, en las últimas semanas, se ha vuelto recurrente en Bilbao. El técnico asturiano ha hablado en la rueda de prensa previo a su choque de este lunes sobre este asunto.

"Es muy difícil. Yo vine con una directiva que me demostró confianza, cariño y respaldo en los momentos complicados. Ahora que, producto de que considera que hicimos un buen trabajo, esta Junta Directiva nos quiere ofrecer la renovación, es muy difícil para nosotros dar el paso. ¿Cuándo será el momento? Al final, cuando veamos los resultados y como ocurre todo. Creo que hay muchos factores muy complejos y luego que ambas partes, la que va a dirigir el club y nosotros, consideremos que nuestra continuidad es lo mejor para el Athletic. Yo voy a trabajar con la misma ambición, ilusión y confianza y luego ya se verá lo que sucede", ha asegurado el ex entrenador del Valencia.

Sin final de Copa

Tras caer frente al Valencia, Marcelino cree que en el Athletic Club "no puede ser un fracaso no llegar a la final de Copa" como "no puede ser tampoco un fracaso no llegar a Europa", ya que considera que ambos objetivos son "muy difíciles" de conseguir para un equipo con la filosofía de jugar solo con futbolistas de la tierra.

Cambiar la mentalidad frente al Levante

Respecto al choque del lunes frente a los granotas (21:00 en San Mamés), el asturiano ha querido recalcar que "hay que dejar atrás lo sucedido y afrontar el partido con la mentalidad adecuada, con ilusión, sabiendo que jugamos en casa con nuestra afición que tenemos que brindarle una victoria y que, además, nos colocaría en una muy buena posición"

Respecto al equipo de Alessio Lisci ha asegurado que "viene en una muy buena dinámica, la mejor de la temporada y con la ilusión de salvar la categoría".