¿Qué va a pasar con el futuro de Leo Messi? El jugador argentino tiene motivos para volver a Barcelona y escribir las últimas páginas de su legado en el conjunto que le vio crecer y llegar a lo más alto como futbolista profesional. Desde su llegada al PSG no ha encontrado, pese a intentarlo durante varios meses, su mejor versión y además la adaptación de los suyos a París no ha sido positiva. Estos dos motivos han llevado al futbolista a pensar en su regreso a Barcelona, de hecho tal y como publica Ok Diario,y a hay negociaciones avanzadas para un regreso que haría explotar una bomba de la misma expansión que su salida.

Uno de los principales motivos de pensar en el Barça es su familia. Su mujer y sus hijos no han podido aclimatarse a su nueva vida en Francia, después de muchos años en una Barcelona que, lógicamente, consideraban y siguen considerando su casa. París es una gran ciudad pero el hecho de vivir en un hotel hasta hace bien poco no ha ayudado a sentir esa calidad de vida que se daba por hecha en la Ciudad Condal. El futbolista, con la vorágine de los partidos y entrenamientos con el PSG, no ha notado tanto esta sensación, pero su familia lo recuerda constantemente y es una fuerza superior que empuja a buscar el regreso a Barcelona. ¿Ya ha elegido Messi su próximo equipo tras el PSG? Además, deportivamente no ha conseguido lo que quería. Su rendimiento está muy lejos del Messi que triunfaba en el Barça y además la prensa gala le ha criticado mucho desde su llegada. El PSG selló un contrato de tres temporadas. El conjunto azulgrana le ofrece ahora dos campañas fijas que igualan el contrato máximo que podría cumplir con los parisinos y sacia el hambre del futbolista de continuar en un proyecto de máximo nivel europeo el máximo tiempo posible. El nuevo contrato de Messi con el Barcelona vencería el 30 de junio de 2024, con el argentino habiendo cumplido de forma reciente los 37. La competencia en París es feroz por ser el ídolo de la afición, con un Neymar que acumula cinco temporadas en la entidad y un Kylian Mbappé que se ha desmarcado, por edad, proyección y carisma, como el bendecido de una grada, Messi se ha llevado más críticas que halagos. Este sería otro motivo por el que regresar, ya que en el Barcelona le esperarían los suyos, que tanto lloraron su salida y que celebrarían por todo lo alto el regreso del hijo pródigo a un proyecto prometedor pero sin un capitán general, que volvería a ser Leo.