No fue una noche fácil para el PSG en el Santiago Bernabéu. Después de ser superiores en el partido de ida y la primera parte del de vuelta, vio como le remontaban en cuestión de minutos con un triplete de Karim Benzema. La derrota no solamente incendió la zona noble de la entidad parisina con Nasser Al-Khelaïfi protagonizando un altercado dentro del estadio, sino también el vestuario, convertido en un auténtico polvorín de guerra.

Dos protagonistas de la tensión fueron Neymar y Gianluigi Donnarumma. El brasileño recriminó al meta italiano su error en el gol del empate. El gesto no gustó nada al portero transalpino, que reaccionó con vehemencia y recordándole al '10' que el segundo gol madistista nace de una pérdida suya.

La discusión no se detuvo y fue creciendo en intensidad y decibelios hasta que el resto de sus compañeros intervinieron para separarlos y evitar que el enfrentamiento llegase a las manos. No llegó la sangre al río, pero el vestuario parisino queda herido en una temporada en la que ya ha perdido su aliciente principal y le queda una Ligue 1 en la que, a pesar de no estar encontrando la brillantez, tienen el título muy encarrilado.