El Atlético de Madrid quiere reforzar su lateral derecho como prioridad en el próximo mercado de fichajes y parece ser que tiene el elegido. Matty Cash, el lateral del Aston Villa, es el elegido para los colchoneros, que ya intentaron su llegada en la última ventana de traspasos en invierno.

La salida de Cash no presenta como una operación sencilla para el Atlético. Los ingleses no tienen intención de vender y su precio no sería inferior a los 35 millones de euros, tal como apunta el periodista Fabrizio Romano. Si lo atléticos se deciden a abonar dicha cantidad por el lateral polaco, el Villa podría tomar la decisión definitiva para cerrar el fichaje de Phillipe Coutinho y pagarle al Barça con dicha cantidad de dinero.

Te puede interesar: Fútbol El Atlético amplía su racha con una sufrida victoria en Vallecas

Operación difícil

Cash, internacional con Polonia de 24 años, tiene contrato con el Villa hasta 2025. Ha marcado tres goles y ha repartido cuatro asistencias en lo que va de temporada y es una pieza principal para el conjunto de Steven Gerrard, por lo que su salida se antoja de lo más complicada.