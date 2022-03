Luís Maximiano llegó al Granada el pasado verano procedente del Sporting de Lisboa. Su rendimiento en el conjunto nazaría ha sido sencillamente espectacular. De no ser por él, la situación del equipo sería mucho peor. Sin ir más lejos, sus intervenciones de la pasada jornada en Mendizorroza permitieron al Granada seguir vivo en un encuentro que finalmente ganó.

Las actuaciones del guardameta luso no están pasando despercibidas para los grandes equipos europeos...Uno de ellos es el FC Barcelona. El interés del conjunto catalán ya viene de lejos, pues cuando el cancerbero jugaba en Portugal ya estaba siendo monitorizado por los ojeadores culés.

Cuando en una entrevista realizada para Estadio Deportivo le han preguntado respecto a los rumores que le sitúan en la portería del Camp Nou, Maximiano se ha mostrado muy centrado en el presente y en conseguir la salvación con el Granada. "Personalmente, no me gusta pensar mucho en el futuro. A mí me gusta vivir el día a día; mañana no sabes qué puede pasar. No sabes ni siquiera si podrá venir a entrenar. Disfruto de cada momento, de cada día, de cada entreno y de mis compañeros. Estoy aquí para intentar hacer mejor al club y para crecer también deportiva y personalmente. Al final, tengo 23 años. Todavía no he hecho nada en el fútbol. Intento mantener mi equilibrio y trabajar cada día más para seguir mejorando", declaró el jugador.