Después de pasar por River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, AC Milan y Chelsea, Gonzalo Higuaín dejó el Londres y cruzó el charco en septiembre de 2020 para firmar un contrato de dos temporadas con el Inter de Miami de David Beckham. Durante el curso pasado, el argentino anotó 13 goles en 39 partidos con el club norteamericano.

Con 34 años y casi 20 en los terrenos de juego, Higuaín ve cada vez más cerca el momento de colgar las botas. En unas declaraciones a 'TNT Sports', Jorge Higuaín, padre del delantero, afirmó que después de acabar su contrato en Miami, se retiraría. "No lo veo volviendo a Argentina. Termina este año. Por lo menos lo que me dijo a mí, que se retiraba. Se retira del deporte", aseguró Jorge Higuaín.

Higuaín desmiente las palabras de su padre

El propio atacante, ha asegurado a través de un vídeo, que no va a retirarse y que será él quien dará la noticia: "Llegado el momento, si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que lo comunique, lo que puedan decir en este caso mi papá u otras personas no tiene nada que ver con lo que puedo decir yo".

Pese a que Higuaín ha aclarado la situación, su retirada no está lejos, y el propio jugador lo sabe: "Está cerca dejar de jugar, pero no es lo que tengo ahora en mi cabeza. Lo que tengo en mi cabeza es cumplir mi contrato y a fin de año se verá cómo me siento y me sentaré con el club y veremos cuál es la mejor decisión", sentenció el argentino.