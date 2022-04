El culebrón de Kylian Mbappé continúa y todavía no se acaba de saber cuál es la decisión del delantero de cara a la temporada que viene, ya que acaba contrato en el mes de junio. El Paris Saint-Germain hará lo que pueda para renovar a su futbolista, y para ello se agarra a una nueva estrategia.

En la entidad francesa son conscientes del nuevo ‘fair play’ financiero que va a implementar la UEFA, en el que el tope salarial se situará en un 70% de los ingresos de cada club, según indica el diario L'Equipe. Pero esta medida no se aplicará directamente para 2023, sino que se irá empleando progresivamente año tras año. Por lo tanto, en 2023 se podrá llegar a tener una masa salarial no superior al 90% de los ingresos, en 2024 un 80% y finalmente, en 2025 sería cuando se rebajase al 70%. Esto llevaría a que el PSG pueda ofrecer un contrato superior al que tiene Mbappé actualmente durante dos años más.

Mbappé no da pistas

De momento, el jugador no desvela cuál será su destino, si seguirá en París o saldrá a otro club como el Real Madrid, que es el principal candidato a hacerse con él. Las declaraciones del francés el fin de semana pasado no despejaron las dudas de su futuro. "No he tomado la decisión, pero sí hay elementos nuevos. Estoy tranquilo, intentando tomar la decisión más acertada con mis seres queridos", declaró.