Casi una semana después del partido de ida de cuartos en el Etihad, el planteamiento de Diego Pablo Simeone sigue dando de qué hablar. A las puertas del partido de vuelta, ha sido el mítico ex delantero Marco Van Basten el que ha cargado contra la libreta de Simeone. "Lo que está haciendo el Atlético es legal, está permitido, pero me sorprende que haya un equipo con 10 jugadores detrás del balón durante 90 minutos y que solo intente encajar goles de su rival", ha apuntado el ex jugador en Ziggo Sport.

El ex delantero del Milan insistió en esa idea y dejo una frase que no sentará nada bien a los aficionados colchoneros: "Tendría más sentido que alguien cambiara de canal y fuera a ver Netflix o algo así cuando juega el Atlético". Con esta demoledora afirmación reforzó su idea de que lo que hizo el Atlético se aleja mucho de su concepción del fútbol. Destacó la sorpresa que sintió al ver que dos delanteros que costaron "300 millones de euros" como Griezmann y Joao Félix, atados en un planteamiento tan defensivo. "No hay nadie a quien culpar, un entrenador puede elegir jugar así, simplemente no es agradable ver a dos jugadores como Félix y Griezmann, jugar a la defensiva durante 90 minutos", concluyó. Escuela holandesa Marco Van Basten irrumpió en el Ajax de Ámsterdam muy joven. Con sólo 20 años y bajo las ódenes de Johan Cruyff ya era Bota de Oro y capitán del equipo. No resulta extraño que habiéndose formado en una filosofía de juego como la de Cruyff en la que todo se centraba en ser el poseedor del balón y atacar constantemente, ahora Van Basten no se sienta identificado con la filosofía de Simeone y su Atlético de Madrid.