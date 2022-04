Problemas para Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Su futuro en el conjunto inglés parece que cada vez más negro. El portugués no está del todo convencido de su continuidad y menos si finalmente no se clasifican para la Champions League. No jugar la máxima competición europea por primera vez para el luso podría ser un hándicap muy importante en su continuidad.

Y es que Cristiano, desde que debutó con el Sporting CP portugués en la 2002-03, siempre ha disputado partidos de la Champions League. Incluso en esa primera temporada como canterano sportinguista, CR7 jugó un partido de tercera ronda clasificatoria con los Leones ante el Inter, aunque no lograron la clasificación, teniendo que pasar a jugar Copa de la UEFA. En la posterior 2003-04, ya como jugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo debutó en fase de grupos de la Champions en una derrota ante el Stuttgart (2-1). Desde entonces, siempre ha disputado, al menos, la fase de grupos de una competición en la que es el máximo goleador histórico (140 goles), más goles en una temporada (17), más goles en eliminatorias (67), más partidos disputados (187), único jugador que ha marcado en tres finales... entre muchos otros. Cristiano dedica un gol a su hijo fallecido De cara a la 2022-23, si el United finalmente confirma los peores presagios y no se clasifica para la Champions, será la primera en toda la carrera de Cristiano Ronaldo que la inicia fuera de la máxima competición continental... si se queda en el United, algo que su actual entrenador no puede confirmar: "Su continuidad es algo que deberíamos hablar entre Ten Hag y la directiva y yo. Cristiano tiene un año más de contrato, pero también es importante averiguar lo que quiere, si quiere quedarse". Sus números no son malos El jugador, que ha marcado ocho de los últimos nueve goles de su equipo en la Champions, afronta una temporada única en su dilatada trayectoria profesional. Por cifras en la Premier, el luso está cuajando una temporada más que notable: 17 goles en 28 partidos, segundo máximo anotador del campeonato, a cinco de Salah, siendo responsable de más del 30% de los goles ligueros de su equipo. Una barbaridad teniendo en cuenta los 37 años que tiene. Sin embargo, el Manchester United está completando una de las peores temporadas de su historia reciente. Actualmente son sextos, a dos puntos del cuarto... pero con dos jornadas más que los cinco equipos que tiene por delante. Cristiano Ronaldo, dispuesto a pagar para volver al Real Madrid Con sólo tres jornadas más en el calendario liguero, los de Ralph Rangnick parecen un conjunto a la deriva que ven cómo su objetivo de acabar en posiciones Champions se diluye. "No tiene sentido hablar y especular ahora acerca de la Champions. Debemos ser realistas: ni ganando los cuatro partidos que tenemos por delante [ahora tres] estaría en nuestras manos clasificarnos para la Champions". Las palabras del técnico alemán en la previa del crucial partido contra el Chelsea del jueves ya avisaban de que disputar la máxima competición continental la próxima temporada ya no está entre los planes de los red devils .