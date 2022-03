¿Volverá Cristiano Ronaldo al Real Madrid? El jugador portugués ahora mismo tiene claro que quiere salir este verano del Manchester United y que le gustaría acabar su carrera deportiva en el conjunto blanco, pero ¿es posible? Él desde luego parece dispuesto a todo para volver a vestir la elástica del equipo madrileño. De hecho, son varios los medios que apuntan a que CR7 estaría dispuesto a poner dinero de su propio bolsillo y a rebajarse el salario para volver al Santiago Bernabéu.

A Carlo Ancelotti no le parece una mala idea la vuelta de Cristiano, pues mantiene una gran relación con el luso, y cree que tener a un futbolista de su nivel y su experiencia en la plantilla siempre es una buena noticia. No obstante, el gran problema ahora es convencer a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid no quiere saber nada del portugués y mucho menos de su representante, Jorge Mendes, y cree que es una etapa que ya se da por concluida. Ahora el gran galáctico para Florentino en Mbappé, y es el fichaje que tiene que ilusionar a la afición del Madrid.

A medida que avanzan las semanas, está cada vez más claro que Cristiano se marchará a final de temporada del Manchester United, ya que no aguanta otra temporada más en Inglaterra. A nivel deportivo, las cosas están lejos de ir como esperaba, y a nivel personal, su familia no se siente cómoda en la ciudad. Lo mejor para todos es poner punto y final a su segunda etapa en la Premier League. Jorge Mendes, el agente del futbolista, se está moviendo para encontrarle un nuevo destino, en el que apunta a ser el último movimiento de su dilatada carrera. Ya tiene 37 años, y su retirada está muy cerca, por ese motivo, no quiere pasar sus últimos días en un equipo en declive. Y de la posibilidad que se ha hablado con más insistencia es que acabe en el Paris Saint-Germain, llenando el vacío que dejará Kylian Mbappé. Además, también podría reencontrarse con Zinedine Zidane.

Nasser Al-Khelaïfi estaría encantado con poder hacerse con los servicios de Ronaldo, y reunirle en el mismo conjunto que Leo Messi. El problema es que el astro argentino no parece estar muy convencido con esta idea, e incluso ha amenazado con marcharse, en caso de que se concrete la operación. Cristiano, por su parte, no ve con malos ojos probar suerte en la Ligue 1, aunque, en realidad, no es el equipo en el que le gustaría poner punto y final a sus días en la élite.