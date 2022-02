Hace meses parecía más que improbable. Seguramente Leo Messi, al fichar por el PSG, ni lo pensaría. Pero el futuro de Pochettino apunta lejos del Parque de los Príncipes y todo apunta a que Zidane sería el elegido.

Ahora bien, el francés no llegaría así como así y exigiría ciertos fichajes. Se ha hablado de nombres como Pogba o incluso Cristiano Ronaldo. Sobre la figura del portugués, que no ha encontrado su mejor versión en su regreso al Manchester United, se ha hablado mucho en los últimos meses.

Pero lo cierto es que, Nasser Al-Khelaïfi (presidente del PSG) tendría como sueño fichar al portugués. Al menos es la noticia que publica ElNacional.Cat, que adelanta que se han vivido conversaciones tensas en la institución. Si llega Ronaldo, Messi está dispuesto a marcharse.

La decisión de Messi y su futuro en el PSG

Leo, que se vio obligado a salir del Barça al no poder plasmar en un contrato una renovación ya pactada, fichó por el PSG en busca de títulos. El PSG, proyecto repleto de estrellas, buscaría con Cristiano dar un golpe de efecto si sale Mbappé, aunque para Leo no sería la decisión correcta puesto que uniría a dos de las estrellas de la última década (en sus últimos años futbolísticos).

La realidad es que Leo tiene un trato cordial con Cristiano, pero no ve con buenos ojos su llegada a París porque esto provocaría una eterna comparación. Además, por un problema puramente futbolístico (ambos acaparan mucho balón).

Zidane pide a Cristiano

Por otra parte, que Cristiano sea el 'favorito' de Zidane si ficha por el PSG también mosquea a Messi. El astro portugués tendría ciertos privilegios y un plus sobre él, puesto que ya conoce al entrenador francés de su etapa como en el Real Madrid.

Tensión en el Manchester United con Cristiano Ronaldo

El Manchester United no pasa por su mejor momento y las culpas se intercambian entre los miembros del vestuario. Los 'red devils', pese a que estén a un puntos de puestos Champions, viven una crisis de resultados y de juego que pone el foco en dos de sus principales protagonistas: Ralf Rangnick y Cristiano Ronaldo. Entre los que, además, existen reticencias.

Según pubicó el diario AS, el '7' considera que el técnico alemán no está a la altura del cargo que representa actualmente. Llegó para mejorar los registros de Ole Gunnar Solskjaer y su impacto no ha sido el esperado tal y como cree el astro portugués. Sin embargo, la brecha entre ambas partes incrementó cuando el entrenador del United declaró indirectamente que su rendimiento no está a la altura de lo que se exige en Old Trafford. "Debería marcar más goles, es obvio", comentó.

No obstante, Cristiano Ronaldo es feliz viviendo en Manchester más allá de que su regreso al United se esté viendo lastrado por la irregularidad competitiva del equipo y los asuntos extradeportivos. A sus 37 años tiene previsto continuar como diablo rojo, pero la situación con Ralf Rangnick podría tambalear su postura y es aquí cuando gana peso la opción de reencontrarse con Zidane y afrontar su última gran aventura europea como jugador del PSG.