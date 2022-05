Los líos en la Federación de Camerún que preside el exjugador de Madrid y Barça Samuel Eto'o no paran. Y es que dos semanas después del cese de su responsable del departamento de marketing y responsabilidad social, por sospechas de malversación de fondos, se ha confirmado la marcha de otro miembro importante y colaborador cercano de su junta.

Se trata de su secretario general, Benjamin Didier Banlock, que en su carta de despedida se ha ido atacando directamente al Eto'o. Así lo recoge medio camerunés CFOOT, que compartió la carta de dimisión del dirigente.

"El estado de nuestra gestión y de nuestra dirigencia me lleva a tener fuertes dudas con respecto a los acontecimientos que se suceden, los diversos hechos que se multiplican y las noticias que dan a ver sin ninguna duda, que la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT) no está a tono con el proyecto que me llevó al frente de esta federación”, se puede leer.

La parte más dura llega a continuación cuando Benjamin Didier Banlock asegura que por su parte “y muy humildemente, una gestión de progreso en FECAFOOT no puede reducirse a ser la ‘bailarina del presidente’ que parece ser sólo su voluntad".

"Los textos, las buenas prácticas de gestión y gobernanza, los objetivos de los proyectos federales y los resultados deben motivar las decisiones, justificar las posturas, las elecciones y los compromisos”, concluye. Ahora habrá que ver como reacciona Eto'o a este ataque y si será capaz de apaciguar ese fuerte carácter que exhibía en los estadios de LaLiga.