Las cámaras de 'El Día Después' de 'Movistar Plus+' captaron un curioso momento en el Santiago Bernabéu durante la última jornada de Liga que enfrentó al Real Madrid y al Real Betis.

Concretamente fue en el banquillo ‘blanco’, dónde Marcelo se sinceró con Lucas Vázquez sobre su situación contractual y su futuro lejos del Real Madrid. El brasileño dejaba patente el duro momento por el que está atravesando en su confesión a su compañero.

"Porque el club no me va a renovar... he sido un puto ejemplo", explicaba a Lucas Vázquez. "Es que es una pasada tío, no somos conscientes... pero no es fácil el momento", le respondía su confesor.

"Me quiero quedar lo he dicho 50.000 veces, pero hablaré con el club después de la final", aseguraba Marcelo aún así en el Media Day del club. Sin embargo, ahora ya conoce los planes del la entidad que preside Florentino Pérez respecto a su futuro.

Así pues, Marcelo dejará el Real Madrid siendo el jugador que ha ganado más títulos con la camiseta blanca, por delante de Paco Gento. A la espera de lo que ocurra con la final de la Liga de Campeones de este sábado suma 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.