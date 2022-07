Dani Alves finalizó su segunda etapa en el FC Barcelona con un corto periplo de medio año. El conjunto culé decidió no renovar al lateral de 39 años, que busca acomodo en este mercado estival. El reciente campeón de la medalla de oro con Brasil ofreció una entrevista al periódico 'The Guardian', y en unas declaraciones recogidas por Sport, aseguró que no le gustó su salida del club, "no me fui triste, al contrario, me fui contento de haber vuelto al Barcelona. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida".

Aunque el jugador no reprocha nada al club, ni a Laporta ni a Xavi, y agradeció la oportunidad que le ofrecieron para volver al Camp Nou: "Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un jugador de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconderlas. Pero al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barça hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por la segunda oportunidad". También tuvo palabras para el equipo, un club "lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo" y lo que, según él, le falta para poder lograr grandes cosas: "El equipo necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera". La etapa de Busquets en el Barça se acerca a su fin Como amante del fútbol, se declaró aficionado del Barça, aunque auguró un futuro incierto en lo que a títulos se refiere porque "el fútbol se ha equilibrado mucho, es un juego colectivo... Y eso se ha quedado fuera del club". Y en cuanto a su futuro, no dio ninguna pista a pesar de su relación con diferentes clubs, uno de ellos el Real Valladolid de Ronaldo Nazario: "Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación". "Hoy estoy desempleado, pero ha surgido cosas interesantes. Estoy estudiando ofertas que reúnan un alto nivel de competitividad". Aunque sus intenciones son claras, un equipo ganador: "Esto es fútbol. Tienes que juntarte con gente que persiga el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar. Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar". A pesar de su edad cree que puede ofrecer aún grandes cosas sobre el terreno de juego: "Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no... Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que antes no tenía. Cuando hay un gran partido, los jóvenes se ponen nerviosos y se preocupan, pero yo no". Para el brasileño la edad es solo un número que tiene sus ventajas e inconvenientes: "La edad tiene sus pros y sus contras. Hay muchas cosas que haces cuando tienes 20 años, pero no las haces cuando eres mayor. La madurez viene solo de vivir. También tengo experiencia de haber vivido casi todo en el deporte". La renovación que se convirtió en fichaje: cronología del caso Dembélé Sobre el próximo Mundial de 2022 también dejó algunas declaraciones, y quien sabe si podríamos ver de nuevo a Alves en lo que sería su último gran torneo de selecciones: "Nadie juega porque es amigo del entrenador. Al final, es su trabajo el que está en riesgo. Tite no se expondrá. Él no es estúpido. Necesita jugadores que coincidan con lo que él necesita. Tite y yo tenemos muchos años de trabajo juntos. Es una relación en la que uno confía y requiere un alto rendimiento del otro. Es muy exigente". En cuanto a se retirada, aún deja entrever que pasarán unos años antes de que esto ocurra: "El último baile es cuando te vas a retirar, pero creo que seguiré bailando. Un baile siempre es bienvenido, sin importar el lugar y el baile. Yo no pienso así. Y el último baile ya se ha hecho. Es mejor crear un nuevo capítulo, una nueva serie. Es otro capítulo de mi vida"