El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, acusó este jueves al centrocampista Denis Suárez de “traicionar” al club con su “campaña de desprestigio”, y avanzó que el jugador no va a salir gratis “bajo ningún concepto”.

“Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club en todas sus redes sociales, en informaciones no confirmadas, en opiniones que hablan de su círculo cercano”, denunció el máximo accionista de la entidad celeste.

Mouriño dijo que la postura del exfutbolista del FC Barcelona está afectando “muchísimo” a la imagen del club, por eso buscaron una salida beneficiosa para ambas partes presentándole hasta cuatro ofertas de otros clubes. “Denis cobra una verdadera millonada en el Celta”, explicó el dirigente celeste, que avanzó que uno de los clubes interesados en fichar a Denis estaba dispuesto a pagarle “12 millones de euros netos en tres años”, además de aclarar que “en ningún momento” ha sido apartado del equipo como denunció ante la Asociación de Jugadores Españoles (AFE): “Desayuna y come con el equipo, entrena con sus compañeros y cuando hay que preparar el partido es cuando no participa. Él hace más del 70 por ciento al igual que sus compañeros, pero se hace la víctima. Y le ha ido bien”, dijo.

Ante estas palabras, Denis Suárez, ha salido al paso en sus redes sociales para responder al dirigente vigués con eL objetivo de aclarar “algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.”

Así, “sobre el ‘incidente’, el presidente dice: “Un club que le paga una verdadera millonada a un jugador y que vende a un jugador de los nuestros, de la casa, para ganar 40.000 0 50.000 euros, realmente, sí me parece una traición al club. Os lo aclaro en tres puntos: 1° Tengo el contrato que el Celta me ofreció y que he cumplido a rajatabla y con el amor que tengo desde niño por este club. Contrato, por cierto, del que yo sí respeto la confidencialidad", señaló.

En segundo lugar señala que “yo jamás he vendido un jugador ni del Celta ni de ningún otro equipo. Les invito a que demuestren esta afirmación con los documentos pertinentes, así como el ingreso del dinero del que habla”.

Además, indica que “es el propio Celta el que ha reconocido que todo es falso. Tenéis que saber nuestro convenio como el reglamento interno recogen sanciones muy graves (incluida la rescisión sin indemnización) para los jugadores que actúen contra los intereses del club. Sin embargo, el Celta no solo no me ha impuesto nunca ninguna sanción sino que ni siquiera ha iniciado ningún tipo de expediente contra por mí por ese motivo. ¿Quién miente entonces?”.

“El presidente dice sobre mis opciones de salida: “Le hemos pasado cuatro ofertas buscadas por nosotros (…) una le pagaba en tres años 12 millones de euros netos”. Os aclaro: Jamás recibí semejante oferta por parte del Celta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento de esa oferta y mi negativa… No la hay”, replica el ex del FC Barcelona.

“Más sobre ofertas. Dice: “A otro equipo que jugaba Champions League y que hacía un trueque de jugadores le pidió una barbaridad de dinero (…). Os aclaro: No diré el nombre del club por respeto, pero el problema de dinero no fue por mi parte y sí de este equipo que tenía que vender por una cuestión de límite salarial. No podía acometer ninguna operación por barata que fuera”, aclara el jugador del Celta. .

“Para cerrar el tema ofertas, de las otras dos que cita el presidente: una la traje yo y no hubo acuerdo por ninguna parte y de la otra, no tengo constancia”, insiste.

Además, Denis Suárez tampoco se mordió la lengua a la hora de refutar al máximo accionista del Celta cuando este dijo que “en ningún momento está apartado del equipo. Él hace más del 75% exactamente igual que los demás”. “Es un tema del que no puedo decir más al estar en Inspección de Trabajo, pero las palabras del presidente y las imágenes hablan por sí solas”, destaca el futbolista. .

Por último, en cuanto a las palabras de Carlos Mouriño en las que afirma que “su único fin es perjudicar al Celta. Él se quiere ir libre para ganar todavía más dinero” en referencia a SuáreZ, éste concluye que “me habéis escuchado ofrecer soluciones sin agencia alguna de por medio al club para arreglar todo y poder cumplir mi sueño que no es otro que vestir la camiseta del Celta. Aún lo sigue siendo… Siempre Celta”.