El último día del mercado trajo el desenlace fatídico con un fichaje en Vallecas. Tras un verano convulso para Raúl de Tomas, el delantero finalmente no pudo zanjar su marcha del Espanyol. Sobre ello valoró esta mañana Andoni Iraola, en la rueda de prensa previa antes de enfrentarse a Osasuna.

El técnico del Rayo Vallecano fue sincero sobre el caso. "Es público que el club ha intentado hasta última hora el fichaje de RDT. Como todo aficionado rayista, nos hacía ilusión el poder contar con un jugador de ese nivel. No se pudo dar al final", lamentó Iraola.

Esta versión del vasco contradecía a lo declarado ayer por Chen Yansheng, actual propietario del Espanyol, que desmentía que no se tratara de un fallo de gestión, si no que "no hubo ningún tipo de acuerdo". Sin embargo, desde Madrid no se oculta que no se llegó a tiempo para poder tramitar este movimiento de Raúl de Tomás en LaLiga.

Con dos delanteros en plantilla más la alternativa de Nteka, ahora Iraola tendrá que contentarse con los efectivos disponibles, ya que también él mismo desechó la posible llegada de Diego Costa. En cambio, con RDT sí era favorable de que volviera a su antiguo club, donde ofreció un excelente rendimiento en su anterior etapa. "Sabía que estaba abierta la opción y estaba expectante de si al final se podía concretar o no", agregó.