El fichaje de Diego Costa por el Rayo Vallecano no estaría tan cerca como parece. Según el diario ABC, Andoni Iraola, entrenador del conjunto rayista, habría amenazado con dimitir si el delantero hispanobrasileño ficha por el equipo. Al técnico vasco no le habría gustado que Raúl Martín Presa, presidente del club, no le hubiese preguntado sobre la posibilidad de incorporar al atacante.

De hecho, el presidente del equipo madrileño ya tendría un acuerdo cerrado con el de Lagarto para que volviera al equipo y a LaLiga Santander esta misma temporada. Sin embargo, parece que el entrenador no vería con buenos ojos su llegada y preferiría la opción de fichar a Marcos André, delantero del Valencia, aunque en las últimas horas también a sonado Latasa, del Real Madrid Castilla. No obstante, el conjunto de Vallecas no descarta que lleguen los dos. Costa quiere volver Diego Costa habría rechazado otras ofertas que le ofrecían más dinero para volver a Madrid. El que fuera internacional con la selección española priorizaría volver a la capital de España para asentarse allí con su familia. El ex del Atlético conoce a la perfección LaLiga Santander en la cual ha disputado 205 partidos y ha marcado 73 goles y dado 38 asistencias, y su incorporación le daría un plus al conjunto de Vallecas en ataque, que también cuenta con Radamel Falcao.