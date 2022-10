El conjunto londinense se adelantó a los 58 segundos de partido por medio de Gabriel Martinelli. Sin embargo, el Liverpool no le perdió la cara al partido y logró empatar sobre la media hora de partido. Justo antes del descanso, el Arsenal volvió a darle un mazazo al equipo de Klopp con el gol de Bukayo Saka. Ya en la segunda parte, el Liverpool volvió a empatar nada más empezar gracias a Firmino, pero el equipo de Arteta acabó con la resistencia red con el gol de penalti de Saka, que firmó un doblete en un partido loco.

El Arsenal de Mikel Arteta sigue en estado de gracia y ya suma 24 puntos que lo sitúan como líder de la Premier League por delante del Manchester City. El conjunto "gunner" ha ganado 8 de sus 9 partidos y es el segundo equipo más goleador y uno de los menos goleados. El gran trabajo del técnico español desde que cogió al equipo la pasada temporada está empezando a dar sus frutos ahora. Arteta ha conseguido formar un bloque muy comprometido y ha logrado enchufar a jugadores que parecían más fuera que dentro del Arsenal.

Por su parte, el Liverpool de Klopp sigue con su mala racha de resultados este inicio de temporada, que lo dejan en mitad de tabla en la Premier League muy lejos de los puestos europeos. El conjunto red es una lágrima en defensa esta temporada y no consigue revertir la situación. A parte de la fragilidad defensiva, parece que el Liverpool no ha olvidado la salida de Mané y el fichaje de Darwin Núñez no ha acabado de dar resultados todavía.

El secreto del éxito del Arsenal

A pesar de ser uno de los equipos más jóvenes de Europa, el conjunto de Arteta juega como si tuvieran años de experiencia y están haciendo disfrutar a los aficionados "gunners" como en épocas pretéritas. El entrenador vasco ha conseguido darle una personalidad muy marcada al equipo y cada futbolista está rindiendo a su máximo nivel. Jugadores como Aaron Ramsdale, William Saliba, Xhaka, Gabriel Jesus o Bukayo Saka son algunos de los protagonistas de este gran inicio de temporada del Arsenal.

No hay que olvidar el gran mercado de fichajes del conjunto londinense este verano, clave para entender el estado de forma actual del equipo. A pesar de ser uno de los equipos que más gastaron, el rendimiento de fichajes como Zinchenko, Gabriel Jesús o la vuelta de William Saliba están justificando todos y cada uno de los millones que pagó el Arsenal en verano.