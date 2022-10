Joao Félix vuelve a estar en el centro de las miradas en el Atlético de Madrid, y no precisamente por lo que hace en el verde. Y esta sería la razón por la que el jugador portugués está disgustado: la falta de minutos. Según informa el diario MARCA, el '7' rojiblanco querría salir del club madrileño tras su irregular situación y el poco protagonismo en el equipo colchonero.

En sus tres años en el Civitas Metropolitano no han sido pocas las situaciones en las que el delantero no ha estado a gusto en el equipo. Su relación con Simeone ha tenido sus más y sus menos, la cesión de Griezmann en 2021, que finalmente ha acabado con su fichaje, también habría incomodado al jugador luso que vio amenazado su protagonismo, y la escasez de minutos y su irregular rendimiento acaban con la paciencia del ex del Benfica.

Brujas, el detonante

El partido de Champions del pasado miércoles contra el Brujas fue la gota que colmó el vaso para Joao Félix, que vio como volvía a ser suplente y se quedaba sin minutos. El portugués tan solo ha jugado 29 minutos en los últimos cuatro partidos y otros jugadores como Correa o Cunha le han adelantado.

Sin embargo, la salida del de Viseu no sería fácil ya que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2026 y su cláusula es de 350 millones de euros, por un lado inasumible, y por otro, una utopía, de momento, ya que nadie se plantea pagar semejante cantidad de dinero por un jugador que de momento no ha acabado de rendir.

De esta manera, todo hace indicar que la vía más beneficiosa para el club y el futbolista es llegar a un acuerdo, al menos para esta temporada, y acabar el curso de la mejor manera posible.