Luka Modric será baja el martes en Champions en el encuentro ante el Leipzig. El jugador tiene unas molestias en el aductor y se ha caído de la convocatoria de Carlo Ancelotti. No obstante, el conjunto blanco ya tiene asegurado el pase a octavos, aunque eso sí, aún está en juego el liderato del grupo.

A pesar de que no haya sido convocado, desde el club esperan que las molestias no lleguen a más y el croata pueda estar para el partido de este domingo, 30 de octubre contra el Girona en casa. El jugador es un fijo en el once blanco, ya que ha jugado 10 partidos de Liga de 11, en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias. En Champions, ha disputado tres de cuatro y ha anotado un tanto.

Modrić, baja de última hora en la convocatoria.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 24 de octubre de 2022

Benzema y Valverde, también fuera

Por otra parte, el Balón de Oro de este año, Karim Benzema, tampoco ha sido convocado para jugar contra el Leipzig. El delantero, que también se perdió el encuentro del sábado contra el Sevilla, aún no se encuentra al cien por cien físicamente y descansará el martes.

Fede Valverde es otra de las bajas para Alemania. El jugador terminó el encuentro contra el equipo andaluz con molestias en el cuádriceps tras recibir una patada de Papu Gómez. A pesar de que las pruebas médicas del club descartaron una lesión y solo es un golpe, desde el Real Madrid darán descanso al jugador y, salvo sorpresa, también estará ante el Girona.