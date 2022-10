El PSG se ha marcado un objetivo claro antes de que finalice la presente campaña: llegar a un acuerdo para la renovación de Messi. El rendimiento del argentino durante lo que va de temporada le ha dado méritos de sobra para ganarse la posible renovación del club.

Según el medio francés 'Le Parisien', el plan del equipo parisino sería ofrecerle una extensión del contrato de un año y, además, otro opcional. Además, el propio jugador ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones para recalcar que la adaptación ya no es un problema y que se encuentra a gusto en París.

Su actual contrato finaliza el próximo 30 de junio y lograr extenderlo supone indispensable para un PSG que no quiere desprenderse del argentino.

Una visible mejoría

Tras un inicio complicado durante la pasada campaña, un rendimiento por debajo de lo que el argentino tiene acostumbrado a todo espectador levantó la sospecha de que su nivel podría haber decaído.

Sin embargo, durante la presente campaña el astro argentino se ha encargado personalmente de disipar todo tipo de dudas. En liga suma nueve goles y seis asistencias en once partidos y, en Champions, ya son dos goles y una asistencia en tres encuentros disputados.

Está dando lo que, desde un principio, se esperaba de él y se ha asegurado un papel protagonista en el buen rendimiento del equipo hasta el momento.

¿Una posible vuelta a casa?

Pese a que el futbolista ya se ha pronunciado para comunicar que no tomará ninguna decisión sobre su futuro hasta que no finalice el mundial, quedarse en la capital francesa no es la única opción que sopesa.

En el entorno del Barcelona ya han hecho saber que verían con buenos ojos un posible retorno de 'la pulga' a la que siempre fue su casa. Laporta ya ha declarado en diversas ocasiones que se siente en deuda con el argentino y que aprobaría su posible retorno.

Ahora bien, la decisión queda en manos del jugador y este ya ha dejado claro que antes de vaticinar su futuro, tiene pendiente un objetivo personal como es el de pelear por hacerse con el mundial con la albiceleste.