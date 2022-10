La fase de grupos de la Champions League todavía no ha llegado a su fin y aun hay muchos equipos que se juegan el pase a octavos o asegurarse la primera posición del grupo, lo que les dejaría un cruce de octavos más amable. El papel de los equipos españoles ha sido bastante deficiente y, aunque el Madrid ya está matemáticamente clasificado para la fase del KO, debe cerrar la primera plaza para evitar a los posibles cocos. Atleti y Sevilla, por su parte, todavía podrían quedar incluso fuera de la Europa League quedando cuartos de sus grupos mientras que el Barça afrontará la última jornada con el mal trago de no poder acceder a la siguiente fase pero con la tranquilidad de que pase lo que pase no pueden caer de la tercera posición que les dan acceso a la Europa League por segundo año consecutivo.

