Take Kubo sigue recuperándose de la luxación que sufrió el pasado jueves en Chipre en el enfrentamiento de Europa League entre la Real Sociedad y el Omonia, por la que tuvo que ser sustituido al descanso.

A pesar de que el japonés publicó al finalizar el partido en sus redes que ya se encontraba recuperado, las pruebas médicas confirmaron una luxación en su hombro izquierdo, que le obligaron a descansar el pasado domingo en la visita txuri-urdin al Benito Villamarín.

Con la Copa del Mundo en el horizonte, Take será también baja este jueves frente a el Manchester United, y no se descarta que no vuelva a jugar hasta el Mundial, ya que en este tipo de lesiones, es muy importante no arriesgar y evitar recaídas.