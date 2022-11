Por fin llegó el día en el que Benjamin Mendy declaraba en el Juzgado. El defensa del Manchester City está acusado de cometer hasta siete violaciones, además de una presunta agresión sexual y un intento de violación grupal.

Contra la versión de las implicadas, el futbolista francés de 28 años que si una mujer le dijese "no", lo aceptaría. A su vez, afirmó que debido a ser futbolista, siempre le ha sido muy fácil tener relaciones sexuales con muchas mujeres, algo que le ocurría desde que jugaba en el Olympique de Marsella con sólo 18 años. Además, el defensa afirmó que desde que fichó por el cuadro de Pep Guardiola, el acercamiento de mujeres "creció 10 veces más". "Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí... No por mi apariencia, sino por el fútbol", aseguró jurando sobre el Corán. Sin duda, el argumento del internacional galo pasa por señalar el interés de las mujeres en acercarse a él por ser futbolista.

Mendy aseguró al jurado que era un tipo feliz que estaba disfrutando de su posición de futbolista, de su mansión, del dinero y de las mujeres que conocía en los clubes nocturnos cuando salía dos o tres veces por semana.

"Aceptaría un no"

"Fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían. En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Estaba disfrutando del sexo con muchas mujeres", afirmó a pregunta de su abogada. Por otro lado, insistió en que no existió en ningún momento sexo sin consentimiento por parte de las chicas: "Si me dijeran 'no' estaría bien, lo aceptaría y pararía. Me gusta tener sexo con alguien que también lo disfruta".

Riesgo de cárcel

Hay que recordar que en principio eran ocho las denuncias que se juntaron por presunta violación contra Mendy, pero una fue totalmente descartada por no existir ningún tipo de prueba. En cualquier caso y según las leyes británicas, las penas de prisión a las que puede enfrentarse el jugador en caso de ser condenado oscilan entre la amplia horquilla de 5 a 20 años. En casos extremos, podría llegar a darse la cadena perpetua.