Gonçalo Ramos es una de las sensaciones del Mundial y solo ha necesitado un partido para serlo. Fue en los octavos de final, cuando dejó a Cristiano Ronaldo en el banquillo y asumió la responsabilidad de ser el '9' de Portugal. Y vaya si cumplió la expectativas. El ariete del Benfica anotó un triplete, el primero y único hasta el momento del Mundial, y lideró a su equipo hasta los cuartos de final.

Como suele ocurrir en los Mundiales, las grandes actuaciones despiertan el interés de los grandes equipos de Europa. En este caso, la exhibición del delantero no ha hecho más que intensificar aún más el interés del FC Barcelona en él. El conjunto azulgrana considera que Gonçalo Ramos es un perfil de delantero que puede ir bien para oxigenar a Lewandowski cuando sea necesario. Es un '9' que se impone muy bien dentro del área en espacios reducidos y que cuenta con los recursos finalizadores que debe tener un ariete de definición en el fútbol actual.

Gonçalo Ramos pudo fichar por el Barça en verano

El interés del Barça no es nuevo. El verano pasado Jorge Mendes ya puso su nombre encima de la secretaría técnica culé para cubrir la posible baja de Depay. Finalmente el neerlandés no abandonó la entidad y el fichaje de luso se aparcó. Ahora, con un nombre mucho mayor cuando abandone Catar, el Barça tendría que multiplicar su inversión si quiere que Ramos vista de azulgrana. El Benfica, un club vendedor en los últimos años, está abierto a su venta consciente de que pueden ingresar una gran cantidad de dinero después del Mundial. Laporta ya no está solo en esta carrera y tendrá que pelearse con otros grandes de Europa si quiere conseguir al jugador.