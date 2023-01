Hay que tener mucho cuidado con hacerle daño a Shakira. No es la primera vez que la cantante colombiana la toma con un ex en una canción de éxito. Eso sí, en esta ocasión no sólo le ha dotado de cash a su productora, ya que el propio Piqué se ha visto económicamente beneficiado por lo sucedido gracias a Casio... y ya veremos si con Renault (casa de Twingo).

La canción de Shakira junto a Bizarrap es el tema de conversación más habitual en las redes sociales en los últimos días y son muchos quienes no dejan de analizar la letra, buscando uno u otro mensaje. Lo que no sabe tanta gente es que fue precisamente Milán, hijo mayor de la colombiana y el exjugador del Barça, quien le recomendó a su madre que se aliara con Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap. Eso es lo que aseguran desde Despierta América. Shakira explica el porqué de su canción a Piqué y Clara Chía “Y mientras ella sigue facturando y no llorando, ya se sabe quién le aconsejó que hiciera la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue. Se van a quedar con la boca abierta, en exclusiva les contamos que se trata nada más y nada menos que de su propio hijo Milán. Resulta que es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito Quédate del cantante Quevedo y así el pequeño no dudó en que colaborara con él, el resto ya es historia y esto significa que claramente Milán sabe lo que está pasando”, aseguraron desde el programa de Univision. ¿Le quitará Gerard Piqué la paga a su primogénito? Esta es la canción de Shakira y Bizarrap