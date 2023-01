El entorno culé ya ha puesto a funcionar la maquinaria para 'decantar' mediáticamente el Barça-Real Sociedad. Y es que este miércoles hay en juego en el Camp Nou un Barcelona-Real Sociedad con el billete a las semifinales de la Copa del Rey en juego.

Xavi Hernández, técnico culé, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro. Entre las múltiples preguntas recibió una sobre el colegiado designado para la cita, prevista para las 21.00 horas. Gil Manzano, árbitro que no trae buenos recuerdos al barcelonismo por actuaciones en el pasado, dirigó este lunes un Valencia-Almería no exento de polémica.

"Yo siempre les digo que se olviden del árbitro, pero son situaciones que nosotros no controlamos. De árbitro hago yo en los entrenamientos. Nosotros podemos controlar nuestro juego o estado de ánimo. Esto no nos va a bajar nuestro estado de ánimo. Esta designación arbitral no nos va a cambiar nada".

Al hilo del colegiado, Xavi continuó con el mismo discurso. "No me preocupa Gil Manzano, esperamos que pase desapercibido, esperemos que sea un partido plácido, le recibiremos como recibimos a todos los árbitros, y por parte de Lewandowski será lo mismo". Cabe recordar que al polaco le expulsó en LaLiga en El Sadar por tocarse la nariz en un gesto que el extremeño pudo (o no) malinterpretar. Al delantero le cayeron tres partidos de sanción.