El Manchester City se enfrenta a un largo proceso tras ser acusado de infringir las reglas financieras durante varios años. El club niega las acusaciones pero de momento, se está blindando con los mejores abogados para afrontar su defensa. En caso de ser hallados culpables las consecuencias irían desde la pérdida de puntos hasta el descenso. En medio de todo el 'lío' jurídico están las figuras de los jugadores y sobre todo la de Pep Guardiola, que podría marcharse en caso de que el City pierda el litigio e incluso antes.

Después de explotar el asunto a nivel global, los directivos del club se reunieron con la plantilla y con su entrenador para prepararles para todo lo que iba a salir en los medios. Guardiola está muy atento a este asunto, ya que el año pasado cuando surgieron las primeras informaciones fue muy tajante: "Cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto: '¿de qué va eso?'. Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo. Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente no estaré aquí", explicó.

Mientras que el resto de rivales de la Premier League exigen que se esclarezcan los hechos cuanto antes, el City ha contratado a un famoso abogado para tratar de 'librarse' de todas las acusaciones. Se trata de Lord Pannick KC, un letrado que cobra alrededor de 80.000 libras por un solo día e incluso unas 400.000 libras por semana en el caso de llegar a juicio y tener que trabajar para los 'sky blue' a tiempo completo. Su salario equivaldría a lo que cobra una de las estrellas del club como Kevin De Bruyne. Será prácticamente el activo más importante del club mientras dure el litigio.

Acusaciones

La Premier League acusó el pasado viernes al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas. Tal y como explicó la propia competición en un comunicado, el Manchester City no les proporcionó "información veraz" sobre diferentes temas como los ingresos del club, el sueldo del técnico durante cuatro años, también sobre patrocinadores; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a 'fair play financiero' y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad.

Pendientes de Guardiola

El escenario que se podría abrir es la conversión de Pep Guardiola en agente libre, una situación de la que están pendientes en todo el mundo. Especialmente en las federaciones de muchos países miran con lupa la situación a fin de ofrecerle un puesto como seleccionador. La brasileña ha sido siempre la más interesada.