El guardameta Manuel Neuer puede ser sancionado en las próximas horas por el Bayern de Múnich, equipo con el que tiene contrato en vigor hasta 2024. El guardameta ha criticado recientemente al técnico del equipo, Julian Nagelsmann, y a varios de los dirigentes de la entidad y desde el club están valorando diferentes castigos.

Todo nace con el despido de Toni Tapalovic, hasta hace poco el preparador de porteros del equipo bávaro. Para el guardameta alemán, el cese del que además de su preparador era su amigo íntimo tenía un gran culpable: el entrenador del equipo. Por eso decidió culparlo públicamente.

"Para mí feu un golpe cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón", explicó Neuer. "Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla”, aseguró Neuer.

El diario Bild ha publicado que Neuer, histórico capitán del Bayern, ha tratado de calmar las aguas y se ha sentado con Nagelsmann para tratar la situación. Ahora bien, en Alemania informan de las intenciones del club, dolido con el portero. Desde el club están meditando la posibilidad de suspenderlo de empleo y sueldo un mes, lo que equivaldría a 1.6 millones de euros.