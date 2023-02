La FIFA ha anunciado a los tres finalistas que pugnarán por el The Best a mejor jugador del año. Tal y como se esperaba, los elegidos han sido Karim Benzema (Real Madrid), Leo Messi (PSG) y Kylian Mbappé (PSG). Así pues, se han quedado fuera de los tres últimos candidatos otros nombres importantes que sí figuraban entre la lista previa que anunció la FIFA de 14 nominados, entre ellos, Vinícius Jr., Neymar, Modric o Lewandowski.

Sin embargo, los tres grandes favoritos al título eran los que siguen en liza. El que, a priori, más opciones tiene de llevárselo es el argentino, quien consiguió poner el colofón a su legendaria carrera liderando a la 'albiceleste' para alzarse con la última Copa del Mundo, siendo reconocido, además, como mejor jugador del torneo. Más allá de este título, el año de 'la pulga' ha sido notable, con 35 goles y 35 asistencias.

Por su lado, el francés del Real Madrid ha completado la mejor temporada de su carrera, consiguiendo una Champions League histórica, siendo, además, el mejor jugador y máximo artillero de la competición con 15 goles. Además, triunfó también en LaLiga, donde anotó 27 tantos.

Por último, un Kylian Mbappé que va rompiendo barreras año a año. No obstante, en este no ha conseguido un gran título que lo catapulte hasta la cima del fútbol mundial. Entre sus avales, el subcampeonato mundial, donde fue Bota de Oro, una Ligue 1 y 47 goles en total.

No hay que olvidar que fue Benzema quien se alzó con el Balón de Oro el pasado mes de octubre, aunque en esa época todavía no se había disputado el Mundial de Qatar 2022, que parece que será determinante a la hora de determinar al ganador del The Best. De este modo, será el próximo 27 de febrero en la gala de los premios en París, cuando se anuncié si será Leo Messi quien se alce con su segundo The Best, o, por el contrario, alguno de los franceses dará la sorpresa y obtendrá por primera vez en su carrera este galardón.

Alexia, a por su segundo consecutivo

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas volverá a estar entre las tres mejores jugadoras del año. Un año después de hacerse con el trofeo, volverá a presentar candidatura, en esta ocasión frente a la inglesa Beth Mead (Arsenal) y a la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave). El pasado octubre, Putellas ya logró su Balón de Oro, por lo que partirá como favorita para ser reconocida, una vez más, con el The Best 2022.