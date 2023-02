Joao Cancelo ha querido silenciar los rumores sobre una hipotética pelea con Pep Guardiola que le habría empujado a salir del Manchester City en enero. El portugués ha negado que tuviera ningún percance con el técnico y explica su salida.

"No me sentía importante en el equipo en los últimos partidos. Hablé con el entrenador y también estuvo de acuerdo. Y junto al club decidimos que me tenía que ir, que era lo mejor para mí", ha manifestado. "Es mentira que me peleara con él".

El lateral, ante la falta de minutos en el Manchester City, salió cedido rumbo al equipo alemán, que guarda una opción de compra para el final de la presente temporada.

Por entonces, con el defensor en la rampa de salida, se especuló con la posible llegada de Cancelo al Real Madrid. La realidad es que Cancelo ha desmetido los rumores y achaca su marcha a una razón puramente deportiva.