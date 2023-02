Joao Cancelo debutó con el Bayern de Múnich en la Champions en la victoria de los alemanes (0-1) en el Parque de los Príncipes. El lateral, que completó sus primeros 45 minutos dejando buenos destellos de su calidad sobre el verde, habló de lo ocurrido en enero.

El lateral, ante la falta de minutos en el Manchester City, salió cedido rumbo al equipo alemán, que guarda una opción de compra para el final de la presente temporada. Por entonces, con el defensor en la rampa de salida, se especuló con la posible llegada de Cancelo al Real Madrid.

Tras el partido, el lateral portugués habló de esta supuesta oferta que salió publicada en algunos medios y que nunca llegó a producirse. "No me ha llegado ninguna oferta del Real Madrid", aseguró en los micrófonos de Movistar Plus. Ahora bien, el luso se dejó querer por el equipo blanco. Quién sabe si para que lo tengan en cuenta de cara al futuro...

"Es un placer para mí que se diga porque es uno de los mejores equipos del mundo y eso significa que estoy haciendo las cosas bien", aseguró el jugador del Bayern.