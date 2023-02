Zlatan Ibrahimovic no deja de ser noticia a sus 41 años. El delantero del Milán ha vuelto a los terrenos de juego nueve meses después de ser operado. No obstante, el sueco volvió a destacar por sus palabras tras el partido. El conjunto italiano está haciendo todo lo posible por renovar a su máximo activo de la plantilla actual, Rafael Leão. Sin embargo, el portugués no lo está poniendo nada fácil.

Tras el encuentro de su reaparición, Zlatan fue cuestionado respecto al tema de su compañero: "Me bajé el sueldo por Leão, juego gratis. ¿También quiere la casa?", declaró el ariete a DAZN bromeando. No obstante, tras la sorna característica de 'Ibra' se esconde la realidad de la complicada situación de Leão. Así pues, el luso está a la espera de recibir grandes ofertas el próximo verano, aunque parece que los italianos pondrán todo de su parte para que, finalmente, decida quedarse. La implicación del A.C. Milan en el asunto es tal porque el delantero portugués es clave en los planes de Pioli, habiendo anotado hasta el momento 9 goles y repartido 9 asistencias esta temporada. Además, a sus 23 años, Leão es uno de los delanteros más codiciados del fútbol mundial, con un valor de mercado de 85 millones de euros, según Transfermarket.es. Vuelta a la competición Te puede interesar: Fútbol La Juventus, sancionada con 15 puntos por el 'caso plusvalías' Fútbol La Serie A queda sentenciada Por otro lado, la noticia positiva del fin de semana fue la vuelta de Zlatan Ibrahimovic nueve meses después. El delantero entró en el minuto 74 sustituyendo a Olivier Giroud, para disputar los últimos minutos de la victoria milanista frente al Atalanta (2-0), en plena pelea por los puestos 'Champions'. Tras el encuentro, el mítico sueco declaró que no quiere tener un rol testimonial en la plantilla, ya que se siente con confianza para ser importante en el equipo, por lo que en caso contrario "prefiere quedarse en casa".