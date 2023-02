A sus 41 años, Zlatan Ibrahimovic se prepara para reaparecer en los terrenos de juego nueve meses después. Fue el pasado 23 de mayo cuando el sueco disputó su último partido con el AC Milan. Tras este encuentro, 'Ibra' pasó por quirófano para someterse a una reconstrucción de su ligamento cruzado anterior, debido a molestias que arrastró durante toda la temporada pasada.

A pesar de su edad, el legendario delantero no optó por la retirada ante una operación que le iba a suponer una larga recuperación. De este modo, el espíritu competitivo del sueco prevaleció y, a día de hoy, ya ha superado la parte más dura del proceso. Zlatan volvió a los entrenamientos hace dos semanas, con lo que ya ha ido ganando ritmo junto a sus compañeros. De hecho, el ariete del Milán, ya entró en la convocatoria del último partido que disputó su equipo en Serie A, el pasado viernes ante el Torino. No obstante, su técnico, Stefano Pioli, no le dio minutos. Habrá que estar atentos a los próximos partidos del AC Milán, ya que el regreso del sueco está más cerca que nunca.

Fuera de la Champions

Otra decisión controvertida de Pioli, ha sido la de dejar a 'Ibra' fuera de la lista de la Champions para esta fase final, por lo que tampoco estará en el decisivo duelo de esta noche ante el Tottenham, ni en ningún otro partido del torneo. Tras el mercado de invierno y, a pesar de la próxima recuperación del sueco cuando se publicó la lista, el entrenador italiano no consideró que Ibrahimovic pudiera ayudarles en la máxima competición continental. Una resolución que, a buen seguro, no ha sentado nada bien en el histórico delantero.

No se debe olvidar que Zlatan fue parte muy importante en la consecución de la Serie A por parte de los milaneses 10 años después. El internacional sueco, fue el tercer máximo goleador en liga de su equipo, con 8 tantos en 23 partidos, tan sólo por detrás de Rafael Leão y Giroud.

No contempla la retirada

Debido a sus 41 años, alguno podría pensar que se acerca el momento de decir 'adiós' para el sueco. Lo cierto es que, a pesar de que termina su contrato con el AC Milan este próximo mes de junio, Zlatan ha descartado por completo esta idea hasta el momento.

Fue el pasado enero cuando, en la recta final de su recuperación, le cuestionaron acerca de esto: "Si veo a un futbolista más fuerte que yo, estaré preparado para retirarme, pero no he visto ningún jugador más fuerte que yo aún", comentaba Ibrahimovic manteniéndose en la tónica habitual de sus declaraciones. Además, ya más en serio, declaró que, por el momento no se iba a retirar: "Voy a volver, no me rendiré". Con todo, parece que todavía queda 'Ibra' para rato.