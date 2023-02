Sergio Canales sigue recuperándose del problema muscular que sufrió en los isquiotibiales hace ya diez días en el partido de liga ante el Valladolid. Sin embargo, el cántabro no podrá ayudar a su equipo este domingo en el partido ante el Real Madrid en el Benito Villamarín (21:00) ya que el mismo se ha autodescartado.

El propio Canales, ha asegurado hoy ante las cámaras de El Chiringuito que no llegará a la cita del domingo. No obstante, sí que espera poder estar recuperado para la visita a Old Trafford el próximo jueves (21:00) en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

🚨🟢Canales confirma a @elchiringuitotv que "𝗡𝗢" jugará el domingo ante el Real Madrid



💪"𝗘𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮" estar en la ida de octavos ante el United. Con @GonzaloTortosa. pic.twitter.com/XUzImgtFTc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 de febrero de 2023

Todo son malas noticias para el Ingeniero

En los últimos días, el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha visto cómo ha perdido a sus dos mejores jugadores para recibir la visita del vigente campeón de liga. Por suerte, la baja de Canales no es tan grave como la de Nabil Fekir, que ayer sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y se perderá lo que resta de temporada.