El mundo del fútbol ha despedido hoy a Just Fontaine, uno de los grandes goleadores de la historia de este deporte, que se hartó de marcar goles en el US Morocaine, el OGC Nice, el Stade de Reims y la selección francesa. Con ‘Les Bleus’ sólo pudo disputar un Mundial, aunque le sobró para pasar a la historia de estos a pesar de no ganarlo.

Fue en Suecia 1958, donde el atacante francés de origen marroquí anotó 13 goles, récord absoluto de la historia de las Copas del Mundo. Fontaine empezó con el pie derecho el campeonato, disputado en el mes de junio, y en su estreno anotó un hat-trick ante Paraguay (7-3). Meilleur buteur de l'histoire d'une phase finale de Coupe du Monde avec 13 buts en 1958, 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 s’est éteint cette nuit à 89 ans. C'est avec la plus grande émotion que la FFF adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.https://t.co/ztITjXZyua — FFF (@FFF) 1 de marzo de 2023 En la segunda jornada, el francés marcó los dos goles con los que el combinado galo cayó por 3-2 ante Yugoslavia. Mientras que en la última jornada de la fase de grupos anotó el segundo gol de la victoria (2-1) ante Escocia con la que Francia terminó líder del grupo 2. Tras cerrar la fase de grupos con seis goles en su casillero, Fontaine mantuvo su ritmo goleador en el “mata-mata”. En los cuartos de final, ante Irlanda del Norte, Just Fontaine marcó dos de los cuatro goles que marcó Francia aquella tarde. Sin embargo, en las semifinales, ‘Les Bleus’ se toparon con una selección brasileña liderada por un joven de 17 años llamado Pelé, que a la postre terminaría llevándose el trofeo Jules Rimet a casa. En la abultada derrota francesa (5-2), Fontaine anotó el primer gol galo. El truco final A pesar de la eliminación, Just Fontaine tenía preparado un “último truco” para el partido de tercer y cuarto puesto. Ante Alemania Federal, el francés anotó cuatro de los seis goles galos (6-3) con los que el combinado francés se llevó la medalla de bronce y con los que Fontaine pasaría a la historia dejando un récord de 13 goles anotados en una sola Copa del Mundo que sigue imbatido. Récord intacto 16 ediciones Copas del Mundo después, el récord de Fontaine sigue intacto. Estos son los jugadores que más cerca se han quedado de igualarlo: Kócsis 11 Goles (1954) Müller 10 Goles (1970) Eusebio 9 Goles (1966) Ronaldo 8 Goles (2002) Mbappe 8 Goles (2022) Los mismos goles que Messi en 20 partidos menos Si se pone en contexto su récord goleador, uno se da cuenta de la barbaridad que hizo el francés en Suecia 1958: Leo Messi ha necesitado de 5 Mundiales para llegar a los 13 goles de Fontaine, un total de 20 partidos más; Pelé, que jugó cuatro Mundiales y ganó tres (1958, 1962 y 1970) ni siquiera pudo llegar a la cifra de Fontaine, pues solo anotó 12, mientras que Cristiano Ronaldo en 5 Mundiales sólo ha marcado 8 goles.