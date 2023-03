El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado la cara este jueves por primera vez después del escándalo producido por el ‘Caso Negreira’ y tras el único comunicado emitido por el colectivo hasta la fecha. El CTA ha dado una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con Luis Medina Cantalejo (Presidente del CTA) y Andreu Camps, secretario general de la RFEF). En ella el colectivo arbitral mostró su unión y su rechazo ante las informaciones de los pagos del ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira al FC Barcelona.

"Se nos pidió información por parte del departamento de integridad. Todos los empleados nos pusimos a trabajar. Se nos ha requerido que saliéramos a dar la cara. Publicamos dos textos y un vídeo con nuestra postura del trabajo de estos dos señores. Mandamos una encuesta con dos o tres preguntas que también fueron filtradas", ha afirmado Medina Cantalejo.

Sobre el cuestionario que se envió a los colegiados, lejos de desmentirlo, lo ha confirmado Camps y desvela que un árbitro no atendió la petición de la Federación: "Todos los árbitros, menos uno, habían contribuido a la investigación. A ese que falta se le ha requerido expresamente. Nada aportó en ninguno de los dos plazos que se le señalaron. Se está viendo cómo se procede ante el hecho".

Sobre tal el secretario general de la RFEF explica: "Si no se ha puesto querella, es porque lo que tenemos son conjeturas, que van tomando cuerpo por la investigación del Ministerio fiscal. Hemos accedido desde la secretaría general recabando la información que aparece en las cuentas anuales. Tras este análisis, deducimos varios aspectos: la empresa Dansil 95 SL. facturó algunas cantidades desde 1999. Hemos comprobado si dicha facturación era por casos probados, y ha sido así. Hemos constatado facturas de Soccercamp SL, entre 2006-2010. Los servicios también se prestaron, esencialmente, a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales".

Sobre la investigación el CTA asegura que colaboraron con la Fiscalía: "El Ministerio fiscal formuló dos consultas, en primer término, sobre cuáles fueron las funciones de Enríquez Negreira y cuáles eran el método de la designación arbitral". En ese sentido también ha explicado la relación del hijo del ex vicepresidente con la RFEF: “Como miembro del staff de la selección española 2008. Esa fue la máxima cantidad que percibió el hijo de Enríquez Negreira: 13.000 euros. El resto de cantidades, repartidas en diversos años, Andreu Camps afirma que han sido constatados dichos servicios prestados”.

Más tarde Medina Cantalejo defendía a los árbitros y al CTA, que se han visto salpicados por este tema: "Sólo se ha hablado de un vicepresidente, de su hijo y del Barcelona. Nosotros no estamos para eso; estamos para limpiar nuestro nombre y para arbitrar. Yo no soy un corrupto. Vosotros no sois corruptos y esto es una vergüenza"