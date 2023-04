Mateu Alemany sigue rastreando el mercado en busca de jugadores interesantes que puedan reforzar la plantilla culé de cara al largo plazo. Florian Wirtz y Saido Balde están en el radar de la directiva azulgrana para formar el Barça del futuro. Sin embargo, son operaciones complejas debido al grave problema económico que tiene la entidad catalana. Ahora, ha aparecido otro nombre que está deslumbrando en el fútbol europeo. Hablamos de Daichi Kamada, futbolista del Eintracht Frankfurt, que se ha convertido en unade las grandes sensaciones en la Bundesliga. Siendo titular indiscutible en el equipo alemán, el nipón suma más de 2600 minutos que se traducen en 37 partidos disputados entre liga, copa y Champions League.

Se enfrentó al Barcelona la temporada pasada en los Cuartos de Final de la Europa League donde el Eintracht salió vencedor y, a la postre, campeón del torneo venciendo al Rangers en la final. El club azulgrana quedó sorprendido gratamente por la actuación de Kamada en la eliminatoria y, sabiendo que acaba contrato el próximo verano, es un posible refuerzo.

Nueva aventura

El mediapunta japonés ha decidido que no seguirá en el Eintracht y en junio jugará en otro equipo. Hay muchos clubes tras él como el Atlético de Madrid, Chelsea y Liverpool entre otros, pero el que parece llevar la delantera es el Borussia Dortmund. Sin embargo, el Barcelona no ha perdido la esperanza y quiere convencer a Daichi para que llegue a La Liga. El nipón es una petición de Xavi Hernández para reforzar la medular culé que cuenta con bastantes efectivos. A Mateu Alemany también le convence, pero el club azulgrana sabe que no será tarea fácil incorporarlo debido al gran número de equipos que le siguen.

Y de darse, el Barcelona conseguiría expandirse al mercado oriental que todavía no ha explotado. Sería un movimiento idéntico al de Takefusa Kubo cuando fichó por el Real Madrid. Un movimiento de marketing muy inteligente para atraer a un público japonés masivo y generar ventas.